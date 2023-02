LIVE Juventus-Torino | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | c’è il derby della Mole | probabili formazioni e streaming

(Di martedì 28 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diA, Allegri vuole la vittoria nel. Allegri nelvuole puntare su una sorpresa come regista titolare vista la squalifica di Locatelli. Paredes appare molto lontano da quello che vuole Allegri, che potrebbe clamorosamente scegliere il giovane Barrenechea. In porta Szczesny, difesa con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Esterni Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Mediana con Fagioli, Barrenechea e Rabiot. In attacco Di Maria con Vlahovic. In panchina si rivedono Chiesa e Pogba.con Milinkovic-Savic in porta. Djidji, Schuurs e Buongiorno trio difensivo titolare. Esterni Singo e Rodriguez da ...

StankovicCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma* 44, Atalanta 41, Bologna 35,** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, ...Calciomercato, il serbo vuole essere uno dei principali protagonisti del derby della Mole. Ma i dubbi sul suo futuro non sono pochi. Tocca allafar calare il sipario sulla ventiquattresima giornata di Serie A. Un turno spalmato su quattro giorni per poter far rifiatare quelle squadre, tra cui la Signora, impegnate giovedì scorso ...

Lo scrittore Maurizio de Giovanni, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': " Non serve non essere obiettivi col Napoli, possiamo permetterci il lusso dell’obiettività, tale è la grandezza d ...Di contro a questo derby arriva un Torino reduce da un pareggio con la Cremonese e con voglia di riscatto. La probabile formazione della Juventus. Con la presenza anche di Di Maria e Vlahovic tra i co ...