LIVE Juventus-Torino | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Barrenechea parte titolare!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli,, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric 20.00 Buonasera e benvenuti alladel derby tra. Buonasera e benvenuti allatestuale diA, Allegri vuole la vittoria nel derby. Allegri nel derby vuole puntare su una sorpresa come regista titolare vista la squalifica di Locatelli. Paredes appare molto lontano ...