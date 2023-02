LIVE Juventus-Torino 2-2 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di martedì 28 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il21.38 Partita assolutamente godibile, entrambe le squadre risultano particolarmente ciniche, bianconeri che pagano un baricentro molto basso per via del gioco dei granata. A tra poco per il48? Finisce il primo tempo,2-2. 47? Goooooooooooool, Danilo, colpo di testa perfetto che rimette la partita in pareggio,2-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Goooooooooool, Sanabria, grandissima rete di Sanabria che con la punta buca sul primo palo,1-2. 41? Baricentro molto basso della. 39? Miracolo di Szczesny ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : Il secondo tempo tra #Juventus e #Torino ha inizio. FORZA, RAGAZZI! ?? #ForzaJuve #FinoAllaFineForzaJuventus #SerieA - BianconeraNews : Finisce il primo tempo tra #Juventus e #Torino: i granata colpiscono, i bianconeri reagiscono. ?? Cosa serve alla sq… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-TORINO - 2-2 - Fine primo tempo! - dbigmark : RT @Glongari: LIVE Juventus-Torino 2-2: Pareggia subito la Juve con Danilo! - BianconeraNews : DANILOOOOOOOOOOO! La #Juventus la rimette di nuovo in parità! ?? 2-2 all'Allianz Stadium. #ForzaJuve… -

La cronaca di- Torino vedi anche Serie A, ok Milan, Bologna e Salernitana. Udinese - Spezia 2 - 2. VIDEO Al secondo minuto Torino subito in vantaggio: su sviluppi di calcio d'angolo Karamoh ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' trae Torino in tempo reale. Formazioni Ufficiali- TorinoJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; ...Questa è finita ora, non sto pensando neanche ancora alla. Però non riesco in questo momento a lasciarmi alle spalle questa partita. C'è frustrazione, e la frustrazione obbliga a un'analisi. ...

Juventus-Torino 2-2, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Finisce qui il primo tempo, 2-2 tra Juventus e Torino. 46' GOL JUVENTUS! Sulla battuta, colpo di testa di Danilo, palla che colpisce il palo e entra prima che Savic riesca a toglierla dalla porta. 45' ...Un esempio in tal senso sono le dichiarazioni rilasciate da Zibi Boniek, tra l'altro ex calciatore della Juventus, nel corso della trasmissione radiofonica "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio". Il ...