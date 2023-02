LIVE Juventus-Torino 1-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | pareggia Cuadrado!

(Di martedì 28 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Sale ora la pressione della. 15? Gooooooooooooooooool, Cuadrado, grande azione dellacon Kostic che trova Cuadrado che incrocia il tiro,1-1. 13? Di Maria al volo manda alto sopra la traversa. 11? Si alza il pressing della, ma ilsi difende ottimamente. 9? Il gol di Karamoh, nasca dal rinvio sbagliato di Alex Sandro che manda in angolo e dalla scelta non felice di Szczesny della possibile direzione del tiro. 7? Danilo rischia il giallo per una entrata su Karamoh. 5?che prova subito la reazione rabbiosa. 3? Gooooooooooooooool, Karamoh,d’angolo con la palla che arriva all’attaccante granata che insacca, ...

Ora in corso il derby della Mole trae Torino. La giornata si era aperta sabato con la vittoria del Napoli in trasferta a Empoli e il successo del Sassuolo in casa del Lecce ( TUTTI GLI ...La Roma cade e non avrà Mourinho in panchina contro la...Tutte le tappe dell'inchiesta 'Prisma' sui conti dellaJUVE, MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E REAZIONI26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL CASO PLUSVALENZE Sono i giorni in cui la Guardia di ...

Diretta Juventus-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Segui con noi la diretta Live del derby della Mole: Juventus-Torino chiude con il posticipo il turno della Serie A ...5' - Prova subito a reagire la Juventus, ma i tentativi della squadra di Allegri sono invani. 2' - CLAMOROSO ALLO STADIUM, TORINO IN VANTAGGIO. Sugli sviluppi di un ...