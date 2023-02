LIVE Juve-Torino 2-2 LIVE | clamorosa traversa di Vlahovic!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbigmark : RT @Glongari: LIVE Juventus-Torino 2-2: Pareggia subito la Juve con Danilo! - Glongari : LIVE Juventus-Torino 2-2: Pareggia subito la Juve con Danilo! - sportli26181512 : Juve-Torino, la MOVIOLA LIVE: Kostic chiede un rigore: Si chiude oggi con gli insoliti due posticipi del martedì la… - infoitsport : Cremonese-Roma, la MOVIOLA LIVE: espulso Mou al 1' della ripresa, salta la Juve! - ilbianconerocom : Juve-Torino, LA MOVIOLA LIVE: Kostic chiede il rigore, cosa é successo -

Allo Stadium, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Torino si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...All'andata lafece sua la stracittadina con il risultato di 1 - 0 grazie alla rete di Vlahovic. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' tra Juventus e Torino in tempo reale. ...Nel primo dei due minuti di recupero nuovo paricon Danilo di testa. La cronaca di Cremonese - Roma vedi anche Serie A, Verona - Fiorentina 0 - 3. Lazio - Sampdoria 1 - 0. VIDEO La Roma parte ...

SECONDO TEMPO 5' Contropiede granata, Miranchuk fermato al limite dell'area al momento del tiro. 4' TRAVERSA JUVE! Vlahovic servito in area da Fagioli, palla che passa sotto i piedi ...51' - Lancio dalle retrovie a cercare Sanabria, ma Danilo è bravo ad anticipare l'attaccante del Torino e ad accomodare il pallone tra i guantoni di Szczesny. 50' - ...