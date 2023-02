LIVE Juve-Torino 0-1 | la sblocca subito Karamoh!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Juve-Torino: Allegri punta su Di Maria e Vlahovic (e Pogba è la carta a gara in corso) Live - junews24com : Segui con noi il Derby LIVE #JuveToro - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Torino: live report, formazioni e dettagli - ilbianconerocom : Juve-Torino LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI, c'è Barrenechea! La scelta in attacco - ilbianconerocom : Juve-Torino, il pre partita LIVE: bianconeri allo Stadium FOTO e VIDEO -

Allo Stadium, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Torino si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...Tutte le tappe dell'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus, MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E REAZIONI26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL CASO PLUSVALENZE Sono i giorni in cui la Guardia di ...Faccia a faccia da brividi, dopo il derby con il Torino i bianconeri saranno impegnati all'Olimpico con i giallorossi. Lo Stadium già ribolle di tifosi. È la serata del derby della Mole. Una ...

5' - Prova subito a reagire la Juventus, ma i tentativi della squadra di Allegri sono invani. 2' - CLAMOROSO ALLO STADIUM, TORINO IN VANTAGGIO. Sugli sviluppi di un ...PRIMO TEMPO 0' Subito Singo lanciato in velocità conquista un calcio d'angolo anticipato da Alex Sandro. Comincia in questo momento l'incontro, primo pallone mosso ...