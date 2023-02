LIVE – Arnaldi-Medvedev 4-6 1-2 | primo turno Atp Dubai 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Impegno proibitivo per il giovane ligure, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver racimolato solamente un game neldecisivo delle qualificazioni contro il forte ceco Tomas Machac. Adesso la sfida al numero sette del mondo, che mai ha affrontato in carriera. Il russo è decisamente in forma essendo reduce dai due titoli vinti consecutivamente tra Rotterdam e Doha. Qui ha dimostrato di essere tornato suilli dell’inizio dell’anno scorso. Perun premio decisamente meritato. Da poco, infatti, ha trionfato nel Challenger di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Comincia la sfida tra Matteo #Arnaldi e Daniil #Medvedev: segui il LIVE #AtpDubai - federtennis : Gli italiani da seguire oggi LIVE su ?? @SuperTennisTv e ?? #SuperTenniX ??Dubai - dalle 13:00 #Passaro ?? Ymer ??… -

Quasi una "mission impossible" per Matteo: il 21enne sanremese , n.111 ATP, ripescato in ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 28 febbraio ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev scenderanno in campo oggi (martedì 28 febbraio) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di ...Qui, tra gli altri, ha sbarrato la strada anche al nostro Matteo(poi ripescato nel main ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Djokovic e Machac scenderanno in ...

LIVE - Arnaldi-Medvedev 4-6 1-0, primo turno Atp Dubai 2023 ... SPORTFACE.IT

Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta TV e streaming, Medvedev-Arnaldi. Il match vale come 1° turno del torneo 500 emiratino ...Il live e la diretta testuale di Djokovic-Machac, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai 2023 sul Centrale.