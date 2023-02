Lite per problemi economici: accoltella la convivente a gola, gambe e torace (Di martedì 28 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color accoltellata dal compagno e ferita alla gola, al torace e alle gambe: aggredita dal proprio compagno, una donna è dovuta ricorrere al trasporto in ospedale, dopo aver ricevuto dei fendenti dal compagno. Donna accoltellata dal convivente a Cinisello Balsamo La donna, accoltellata dal convivente, si trovava in auto con l’uomo quando è stata accoltellata alla ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorta dal compagno e ferita alla, ale alle: aggredita dal proprio compagno, una donna è dovuta ricorrere al trasporto in ospedale, dopo aver ricevuto dei fendenti dal compagno. Donnata dala Cinisello Balsamo La donna,ta dal, si trovava in auto con l’uomo quando è statata alla ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

