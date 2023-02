Lite in diretta a Sky per ‘colpa’ del Napoli: duro botta e risposta, motivo incredibile – VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Lite in diretta a Sky per ‘colpa’ del Napoli: ecco che cosa è successo, la motivazione è veramente incredibile. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lite in diretta a Sky per ‘colpa’… Del Napoli: sembra incredibile ma quanto accaduto nei giorni scorsi è davvero incredibile. Negli studi della tv satellitare è andato in scena Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 febbraio 2023)ina Sky perdel: ecco che cosa è successo, la motivazione è veramente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMina Sky per… Del: sembrama quanto accaduto nei giorni scorsi è davvero. Negli studi della tv satellitare è andato in scena Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GF_diretta : Per la prossima edizione dell'#IsoladeiFamosi #isola sembra ormai certo che Alvin non tornerà come inviato, a causa… - VctrC21 : @Laudantes Secondo me lo ha fatto apposta a esagerare al senza giacca, non sarebbe la prima volta che mette in scena una lite in diretta - Compabele : @zzalaaa Vogliamo la diretta della lite - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Pellegatti si lamenta del Napoli, De Maggio lo distrugge: lite in diretta – VIDEO -