Lite a colpi di forbici, gli agenti fermano una coppia con precedenti (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una coppia di coniugi napoletani, lui 39enne, lei 28enne, entrambi con precedenti di polizia, è stata denunciata per lesioni personali. La donna anche per minaccia aggravata e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I due sono stati sorpresi dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su indicazione di un tassista, il quale ha indicato in via Capodimonte una coppia che stava litigando animatamente in un'autovettura. Una volta raggiunto l'auto segnalata, gli agenti hanno trovato un uomo a bordo che ha raccontato di aver avuto una discussione con la moglie e di essere stato ferito dalla stessa con un paio di forbici prima che questa si allontanasse. In quel momento, gli operatori sono ...

