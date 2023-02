L’Italia, l’Europa e gli altri Stati partner: Avanti tutti insieme, appassionatamente se possibile (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è la prima volta, né realisticamente sarà l’ ultima, che il Capo dello Stato venga a trovarsi, come previsto dalla Costituzione, a dover esercitare una delle sue funzioni salienti: la custodia della stessa. Da qualche tempo il suo intervento affinché svolga tale compito, viene indotto con maggior frequenza da situazioni messe in atto dalla politica, in particolare dall’operare del Governo. Mattarella, nel corso del suo secondo mandato, si sta trovando di fronte a una realtà che i Costituenti avrebbero potuto al più vagheggiare come un’ ultima Thule e null’altro. Allo stato il Primo Cittadino è sempre più spesso posto nella condizione di dover vestire la divisa dell’arbitro e, almeno per ora, a esprimere ammonizioni di importanza diversa ma non gravi. Esse potrebbero essere immaginate, al pari di quelle reali, le calcistiche, da cartellini colorati. Sono da mostrare a chi adotta ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è la prima volta, né realisticamente sarà l’ ultima, che il Capo dello Stato venga a trovarsi, come previsto dalla Costituzione, a dover esercitare una delle sue funzioni salienti: la custodia della stessa. Da qualche tempo il suo intervento affinché svolga tale compito, viene indotto con maggior frequenza da situazioni messe in atto dalla politica, in particolare dall’operare del Governo. Mattarella, nel corso del suo secondo mandato, si sta trovando di fronte a una realtà che i Costituenti avrebbero potuto al più vagheggiare come un’ ultima Thule e null’altro. Allo stato il Primo Cittadino è sempre più spesso posto nella condizione di dover vestire la divisa dell’arbitro e, almeno per ora, a esprimere ammonizioni di importanza diversa ma non gravi. Esse potrebbero essere immaginate, al pari di quelle reali, le calcistiche, da cartellini colorati. Sono da mostrare a chi adotta ...

