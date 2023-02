L'Italia del basket è un'esperimento che funziona (Di martedì 28 febbraio 2023) Annunciate le convocazioni c’era perfino chi brontolava. Commento dell’utente medio sui social: “Va bene, ai Mondiali siamo già qualificati, però così andiamo a fare figuracce”. E invece. La Nazionale Italiana di basket dimostra che si può essere giovani e belli, cinici e sperimentali, consapevoli e sognatori. È il nuovo capolavoro di Gianmarco Pozzecco, che dopo un Europeo da antologia chiude col botto le qualificazioni al torneo più prestigioso. E per certi versi l’impresa è ancora più notevole: un conto è riuscire a far giocare alla morte dei cestisti maturi, abituati ai palcoscenici di Eurolega o Nba; tutt’altra cosa è ripetersi, iniettando quello stesso spirito in un gruppo di ragazzini alle prime armi. Perché questo erano gli Azzurri che domenica hanno vinto 72-68 in casa della Spagna campione d’Europa e del Mondo in carica. I segnali ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Annunciate le convocazioni c’era perfino chi brontolava. Commento dell’utente medio sui social: “Va bene, ai Mondiali siamo già qualificati, però così andiamo a fare figuracce”. E invece. La Nazionalena didimostra che si può essere giovani e belli, cinici e sperimentali, consapevoli e sognatori. È il nuovo capolavoro di Gianmarco Pozzecco, che dopo un Europeo da antologia chiude col botto le qualificazioni al torneo più prestigioso. E per certi versi l’impresa è ancora più notevole: un conto è riuscire a far giocare alla morte dei cestisti maturi, abituati ai palcoscenici di Eurolega o Nba; tutt’altra cosa è ripetersi, iniettando quello stesso spirito in un gruppo di ragazzini alle prime armi. Perché questo erano gli Azzurri che domenica hanno vinto 72-68 in casa della Spagna campione d’Europa e del Mondo in carica. I segnali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - you_trend : La commissione nazionale per il congresso PD ha diffuso i dati per regione. Schlein trionfa in 12 regioni (più l'es… - GoffredoB : Mi domando se può, un ministro dell'Italia, dire con tanta sventatezza che 'la disperazione non giustifica mettere… - federterziario : Primo dei due panel di FederTerziario a BTM Italia. Relatori ed ospiti indicheranno la rotta per il futuro sostenib… - swamilee : @colvieux nell'Italia del 2023 sono bigotti di convenienza, non credo di convinzione:) -