(Di martedì 28 febbraio 2023) Joskoha fermato ePep: come riferisce la stampa britannica, il Manchester City pensa al difensore delper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco_fane : @23PierMorra88 @simonevitali28 @romeoagresti @GoalItalia Bellingham (fenomeno pagato 25mln), musiala un fenomeno, g… - max_cromax : @F1N1no @mikelelomb @GiaccAvv #Pavlovic era già in passato sotto osservazione probabile vada a dare il cambio a Lip… - GallettoMatteo : @BorisJo_ker @pplorizio @LucaMarelli72 Infatti il gol di Gvardiol del Lipsia contro il City lo hanno annullato. Ah no, aspetta... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIPSIA - Marco Rose: 'Gvardiol? Resterà con noi anche l'anno prossimo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIPSIA - Marco Rose: 'Gvardiol? Resterà con noi anche l'anno prossimo' -

Le probabili formazioni di- Eintracht Francoforte(4 - 2 - 3 - 1): Blaswich; Henrichs, Orban,, Raum; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. EINTRACHT ...Soprattutto se sono forti, come il difensore delCi sono gol che sanno di imprinting, soprattutto nelle ricche notti di Champions League. E quello di Josko, sovrastando Ruben Dias in ...Il tecnico delMarco Rose ha chiuso all'addio di Joskonella prossima stagione: "È un giocatore fantastico e un bravo ragazzo, è giovane e ha ancora cose da sviluppare. Ogni giorno si comporta da ...

Lipsia, Gvardiol ha stregato Guardiola | Mercato Calciomercato.com

La Uefa non è stata di certo favorevole nei confronti della Juve di recente, con lo scandalo che è stato ben visibile in tutta Europa.Ai Citizen piacciono i giocatori che vincono e segnano da avversari. Soprattutto se sono forti, come il difensore del Lipsia ...