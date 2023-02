L’involontario autogol della borsa allusiva

Il difensore tocca, assegnatoal difensore Lanciato in ... In tanti hanno celebrato'azione considerandola meritevole di una ... il toccodel biancorosso, però, è decisivo nell'...... poi'Eintracht rischia unsu una mischia in area e poco ...'Eintracht non riesce più a superare la metà campo. Al 33' ... anche se'intervento era di sicuroe forse sarebbe ...

Giappone, l'autogol del decennio: sconcerto mondiale Liberoquotidiano.it

Ruggito Milan: l'autogol di Musso e Messias stendono l'Atalanta Fantacalcio ®

MOVIOLA: gli episodi di Empoli-Napoli, espulsione al Var di Mario ... Calciomercato.com

Lazio-Samp, rivivi la MOVIOLA: Pedro e Zaccagni chiedono due ... Calciomercato.com