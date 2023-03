L’innovativo libro “Calcio & Geopolitica”: come spiegare la geopolitica globale attraverso il calcio in 300 pagine (Di martedì 28 febbraio 2023) In un mondo sempre più interconnesso, con cambiamenti tanto profondi quanto repentini, in cui i potentati economici dettano la linea alla politica, “calcio & geopolitica”(Edizioni Nuovo Mondo), racconta il mondo del calcio e il suo rapporto con le relazioni internazionali e la politica mondiale. Per presentare questo libro, abbiamo posto alcune domande ai tre autori, (Valerio Mancini, Alessio Postiglione e Narcís Pallarès-Domènech) che con un grande lavoro di squadra e di ricerca sono riusciti a far emergere le complesse ramificazioni in ambito politico, geopolitico, economico e culturale del calcio. Un lavoro accurato che è valso al libro la menzione speciale del Premio giornalistico e letterario ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 28 febbraio 2023) In un mondo sempre più interconnesso, con cambiamenti tanto profondi quanto repentini, in cui i potentati economici dettano la linea alla politica, “”(Edizioni Nuovo Mondo), racconta il mondo dele il suo rapporto con le relazioni internazionali e la politica mondiale. Per presentare questo, abbiamo posto alcune domande ai tre autori, (Valerio Mancini, Alessio Postiglione e Narcís Pallarès-Domènech) che con un grande lavoro di squadra e di ricerca sono riusciti a far emergere le complesse ramificazioni in ambito politico, geopolitico, economico e culturale del. Un lavoro accurato che è valso alla menzione speciale del Premio giornalistico e letterario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfferteLavoroTO : L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi - torinoggi : L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi - savonanews : L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi - SanremoNews : L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi - imperianews_it : L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi -

Token MANA: la storia del suo successo L'unione di più LAND crea un ESTATE, ossia sempre un token non - ...viene registrata sulla blockchain di Ethereum che funge da libro ... Questo tipo di metaverso è molto innovativo poiché, con il suo ... Se mi fregano anche 'The Boss'. Del Regno dell'Immaterialità e delle sue degenerazioni ... le pagine, con quel loro profumo, soprattutto quando il libro è ..." una chiavetta elettronica "contact less" con la quale sfiorare l'... Credo che l'esempio più "innovativo" e per certi versi scioccante ... I 3 più importanti restauri d'arte dello scorso mese Caratteristica di questo restauro è l'allestimento di un cantiere ...di questo restauro è l'allestimento di un cantiere innovativo " ...grazie alla donazione del ricavato delle vendite del libro The ... 'unione di più LAND crea un ESTATE, ossia sempre un token non - ...viene registrata sulla blockchain di Ethereum che funge da... Questo tipo di metaverso è moltopoiché, con il suo ...... le pagine, con quel loro profumo, soprattutto quando ilè ..." una chiavetta elettronica "contact less" con la quale sfiorare'... Credo che'esempio più "" e per certi versi scioccante ...Caratteristica di questo restauro è'allestimento di un cantiere ...di questo restauro è'allestimento di un cantiere" ...grazie alla donazione del ricavato delle vendite delThe ... L’antico Egitto a casa di Tuya un innovativo libro per ragazzi TorinOggi.it