L' infortunio di Capuozzo è una grossa perdita per l' Italia del rugby e un' opportunità

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’alla scapola di Ange, che lo terrà fuori per almeno per 6-8 settimane, costringendolo a concludere qui il suo Sei Nazioni, è una bella grana per la Nazionalena, ma può chiamare il gruppo a una (ennesima) prova di maturità collettiva. Detto che il danno è stato fatto ed è demerito di un arbitraggio allegro nel giudicare i placcaggi al collo che l’estremo azzurro ha subito nel corso della partita con l’Irlanda (quello di McCloskey a inizio secondo tempo è stato visto e sanzionato con una punizione, ma era al 100 per cento passibile di cartellino giallo e da valutare nell’ottica di un’espulsione), questionare delle disavventure del direttore Mike Adamson non è né utile, né dilettevole. Utile è invece parlare delle possibilità che coach Crowley ha per poter far fronte alla mancanza del suo giocatore più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Rugby, cosa si è fatto Ange Capuozzo contro l'Irlanda? L'infortunio è serio - zazoomblog : Rugby cosa si è fatto Ange Capuozzo contro l’Irlanda? L’infortunio è serio - #Rugby #fatto #Capuozzo #contro… - infoitsport : Rugby - Dalla Francia: 'Sei Nazioni finito per Capuozzo, infortunio alla scapola' - winnychef : @SixNationsRugby Perché non parlare dell’arbitro? Le dichiarazioni di Hansen prima della partita lasciavano presagi… - onrugby_it : Arrivano bruttissime notizie dalla stampa francese: l’estremo dell’Italrugby potrebbe saltare sia la sfida contro i… -

In questo senso l'dipuò essere la leva giusta nel percorso di evoluzione della Nazionale: la voglia c'è, la grinta anche, dunque, dimostrare di saper curare le ferite senza che ...... il giovane estremo della Nazionale azzurra avrebbe riportato unserio durante l'incontro della terza giornata del Sei Nazioni contro l'Irlanda., preso di mira dai Green per buona ...Non è ancora chiara la natura esatta dell', c'è chi parla addirittura di una possibile frattura - maè rimasto in campo tutto il match contro l'Irlanda - la fonte francese scrive ...

Rugby - Dalla Francia: "Sei Nazioni finito per Capuozzo, infortunio ... OnRugby

Capuozzo è il leader italiano per metri guadagnati, metri percorsi, palloni riciclati, azioni provate con la palla in mano. La sua assenza però apre alla possibilità per la Nazionale italiana di dimos ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...