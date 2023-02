L’inchiesta su Emanuela Orlandi non s’ha da fare (Di martedì 28 febbraio 2023) L’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana di cui non si sa più nulla dal 22 giugno 1983, può attendere. La Commissione Affari costituzionali della Camera, infatti, ha rinviato il voto relativo sulla proposta di legge per l’istituzione della Bicamerale su richiesta del Governo. Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, ha chiesto a nome dell’Esecutivo il rinvio “per approfondimenti”. Il provvedimento è atteso in Aula a marzo. La relatrice del provvedimento, Sara Kelany (FdI), ha riferito all’Ansa che il governo non ha indicato che tipo di approfondimenti debba effettuare: “immagino siano approfondimenti tecnici” ha detto. Il fratello di Emanuela Orlandi: “Se il governo si opporrà all’apertura di una commissione di inchiesta sarà un vero suicidio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023)parlamentare sulla scomparsa di, la 15enne cittadina vaticana di cui non si sa più nulla dal 22 giugno 1983, può attendere. La Commissione Affari costituzionali della Camera, infatti, ha rinviato il voto relativo sulla proposta di legge per l’istituzione della Bicamerale su richiesta del Governo. Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, ha chiesto a nome dell’Esecutivo il rinvio “per approfondimenti”. Il provvedimento è atteso in Aula a marzo. La relatrice del provvedimento, Sara Kelany (FdI), ha riferito all’Ansa che il governo non ha indicato che tipo di approfondimenti debba effettuare: “immagino siano approfondimenti tecnici” ha detto. Il fratello di: “Se il governo si opporrà all’apertura di una commissione di inchiesta sarà un vero suicidio ...

