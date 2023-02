Liga, giornata 23: Barça ko, pari tra Real e Atlético (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamorosa sconfitta del Barcellona nella giornata 23 della Liga. L’Almeria batte di misura la capolista ma il Real Madrid accorcia solo di un punto, pareggiando nel derby con l’Atlético. Il Valencia torna a vincere battendo la Real Sociedad, grande rimonta del Betis contro l’Elche mentre Girona e Osasuna si avvicinano alla zona Europa. Liga, giornata 23: Almeria-Barça 1-0, Valencia-Real Sociedad 1-0, Real Madrid-Atlético 1-1, Elche-Betis 2-3 Impresa dell’Almeria che dopo tre sconfitte consecutive torna a muovere la classifica battendo 1-0 il Barcellona. Catalani costretti alla sconfitta in campionato dopo 13 partite di imbattibilità. Gol decisivo di Touré al 24’ con una sassata in area sotto la ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamorosa sconfitta del Barcellona nella23 della. L’Almeria batte di misura la capolista ma ilMadrid accorcia solo di un punto, pareggiando nel derby con l’. Il Valencia torna a vincere battendo laSociedad, grande rimonta del Betis contro l’Elche mentre Girona e Osasuna si avvicinano alla zona Europa.23: Almeria-1-0, Valencia-Sociedad 1-0,Madrid-1-1, Elche-Betis 2-3 Impresa dell’Almeria che dopo tre sconfitte consecutive torna a muovere la classifica battendo 1-0 il Barcellona. Catalani costretti alla sconfitta in campionato dopo 13 partite di imbattibilità. Gol decisivo di Touré al 24’ con una sassata in area sotto la ...

