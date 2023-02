Licheri: “Meloni abituata a mentire. Sui migranti nessuna lezione” (Di martedì 28 febbraio 2023) Purtroppo un’altra tragedia scuote il Mediterraneo con l’affondamento di un barcone nel crotonese che ha causato almeno 64 morti. Una strage per la quale le Ong attaccano le destre a causa del ‘decreto Ong’ che renderebbe difficili i salvataggi di migranti in mare, mentre il governo se la prende con il meteo avverso, l’Europa e gli scafisti. Ettore Licheri, senatore M5S, lei oggi è vice presidente della Commissione Esteri ed in passato è stato Presidente della Commissione affari europei in Senato, a suo parere come stanno davvero le cose? “I dati oggettivi importanti per inquadrare questa tragedia sono due. Il primo è da dove è partita questa ennesima spedizione di disperati: da Izmir, in Turchia, ovvero da un noto centro di trafficanti di esseri umani che operano alla luce del sole e con la complicità delle autorità locali. Questo ci dice che il primo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Purtroppo un’altra tragedia scuote il Mediterraneo con l’affondamento di un barcone nel crotonese che ha causato almeno 64 morti. Una strage per la quale le Ong attaccano le destre a causa del ‘decreto Ong’ che renderebbe difficili i salvataggi diin mare, mentre il governo se la prende con il meteo avverso, l’Europa e gli scafisti. Ettore, senatore M5S, lei oggi è vice presidente della Commissione Esteri ed in passato è stato Presidente della Commissione affari europei in Senato, a suo parere come stanno davvero le cose? “I dati oggettivi importanti per inquadrare questa tragedia sono due. Il primo è da dove è partita questa ennesima spedizione di disperati: da Izmir, in Turchia, ovvero da un noto centro di trafficanti di esseri umani che operano alla luce del sole e con la complicità delle autorità locali. Questo ci dice che il primo ...

