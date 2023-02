Libro dei Fatti nelle scuole, la notizia sui quotidiani (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il ‘Libro dei Fatti’, alla sua XXXII edizione, arriva nelle scuole italiane e l’iniziativa fa il giro dei quotidiani. A riprendere la notizia sono il Messaggero e Italia Oggi, che nelle edizioni di martedì 28 febbraio raccontano del contributo dell’Adnkronos allo sforzo del governo per introdurre nelle classi giornali e riviste, mettendo l’Almanacco a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori. Un progetto nato “sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini”, spiega il Messaggero, che riporta anche l’apprezzamento per l’iniziativa di Adnkronos della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti: “Penso sia molto utile come strumento di introduzione alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il ‘dei’, alla sua XXXII edizione, arrivaitaliane e l’iniziativa fa il giro dei. A riprendere lasono il Messaggero e Italia Oggi, cheedizioni di martedì 28 febbraio raccontano del contributo dell’Adnkronos allo sforzo del governo per introdurreclassi giornali e riviste, mettendo l’Almanacco a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori. Un progetto nato “sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini”, spiega il Messaggero, che riporta anche l’apprezzamento per l’iniziativa di Adnkronos della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti: “Penso sia molto utile come strumento di introduzione alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esce un libro in Polonia: 'Wojtyla sapeva dei casi di pedofilia'. 'Maxima culpa' accusa Giovanni Paolo II di cope… - lucio22673283 : RT @CarigliaSara: Gli #abusi sessuali, di spiritualità e #mobbing dietro le mura dei #conventi. Ne scrivo per Libreriamo - marketingpmi : Da leggere. Assolutamente condivisibile. Aggiungo solo un bit: finché saranno all'opposizione potranno scrivere que… - linofraschetti : RT @TizianaFerrario: Oggi a Napoli andrà in scena lo spettacolo tratto dal mio libro La Principessa Afghana e il giardino delle giovani rib… - News24_it : Libro dei Fatti nelle scuole, la notizia sui quotidiani -