Libri | presentato ' Dodici respiri-l' ospedale in Fiera' | storia di un' esperienza eccezionale

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Una sfida che all'inizio sembrava impossibile, ma poi è diventata realtà: un ospedale, completo di un modernissimo reparto di terapia intensiva con 157 posti letto, allestito all'interno dei padiglioni di Fiera Milano City e realizzato in soli dieci giorni. Tutto questo è raccontato in 'Dodici respiri – l'ospedale in Fiera Milano', un libro scritto da Saschia Masini, presentato oggi a Palazzo delle Scintille, Milano. 'Dodici respiri' non è la mera cronaca di quanto è avvenuto nei 17 giorni intercorsi tra la prima idea di usare gli spazi di Fondazione e la sua realizzazione, ma il racconto di tutti quelli che hanno avuto un ruolo, grande o piccolo, in questa vicenda: "Dalle storie e dalle testimonianze di ...

