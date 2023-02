“L’ho sperimentata due volte”. Kylie Jenner parla della depressione post partum (Di martedì 28 febbraio 2023) La depressione post partum può colpire chiunque, anche le mamme vip che a un primo sguardo ci appaiono perfette nelle loro vetrine Instagram. Lo sa bene Kylie Jenner, star della serie The Kardashians, che in una recente video intervista su Vanity Fair ha voluto condividere ancora una volta la sua esperienza con il cosiddetto baby blues, quella condizione di instabilità emotiva che colpisce circa l’80 % delle donne dopo aver partorito e che può sfociare in una depressione. Anche Kylie Jenner, quindi, quando è diventata mamma si è ritrovata a piangere ogni giorno, sopraffatta da mille emozioni, una sensazione che coglie di sorpresa le neo mamme, proprio in un momento in cui si erano immaginate solo in preda alla ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Lapuò colpire chiunque, anche le mamme vip che a un primo sguardo ci appaiono perfette nelle loro vetrine Instagram. Lo sa bene, starserie The Kardashians, che in una recente video intervista su Vanity Fair ha voluto condividere ancora una volta la sua esperienza con il cosiddetto baby blues, quella condizione di instabilità emotiva che colpisce circa l’80 % delle donne dopo aver partorito e che può sfociare in una. Anche, quindi, quando è diventata mamma si è ritrovata a piangere ogni giorno, sopraffatta da mille emozioni, una sensazione che coglie di sorpresa le neo mamme, proprio in un momento in cui si erano immaginate solo in preda alla ...

