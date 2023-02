“L’hanno aspettata nel parcheggio”. GF Vip choc, cosa hanno fatto a Nicole Murgia all’uscita (Di martedì 28 febbraio 2023) Nicole Murgia aggredita nel parcheggio del GF Vip 7. Puntata pesante del reality show condotto da Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Voce del popolo, amatissima dal pubblico a casa, Giulia Salemi. In questa occasione la ‘bastarda col tablet’, come lei stessa ama autodefinirsi, ha portato in studio due fan del reality. “Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“, le parole di Giulia Salemi al conduttore Alfonso Signorini, che non si è fatto sfuggire l’occasione per mettere in piedi un siparietto a dir poco trash. Leggi anche: “Cose oscene su Micol”. GF Vip 7, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)aggredita neldel GF Vip 7. Puntata pesante del reality show condotto da Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Voce del popolo, amatissima dal pubblico a casa, Giulia Salemi. In questa occasione la ‘bastarda col tablet’, come lei stessa ama autodefinirsi, ha portato in studio due fan del reality. “Alfonso io devo svelarti una. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“, le parole di Giulia Salemi al conduttore Alfonso Signorini, che non si èsfuggire l’occasione per mettere in piedi un siparietto a dir poco trash. Leggi anche: “Cose oscene su Micol”. GF Vip 7, ...

