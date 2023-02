“L’hanno aspettata nel parcheggio”. GF Vip, choc contro Nicole Murgia quando è uscita dalla casa (Di martedì 28 febbraio 2023) La faccenda del van-gate non ha lasciato scampo a Nicole Murgia che, pur essendo un personaggio più che amato e sostenuto dai telespettatori del GF Vip 7, si è trovata a dovere affrontare un televoto troppo grande per lei, entrata dopo gli altri nominati. Dopo l’eliminazione in puntata è stata investita dagli insulti. Per mano di chi è stata organizzata la campagna contro Nicole Murgia? Naturalmente dagli agguerriti ed inarrestabili Donnalisi, hater di tutto il gruppo degli spartani e grandi sostenitori dei persiani, banda della loro beniamina Antonella Fiordelisi. Nel parcheggio del GF Vip 7 di notte sono volati dei gravissimi insulti. Nicole Murgia, choc all’uscita dal GF Vip Mai come questa volta, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 febbraio 2023) La faccenda del van-gate non ha lasciato scampo ache, pur essendo un personaggio più che amato e sostenuto dai telespettatori del GF Vip 7, si è trovata a dovere affrontare un televoto troppo grande per lei, entrata dopo gli altri nominati. Dopo l’eliminazione in puntata è stata investita dagli insulti. Per mano di chi è stata organizzata la campagna? Naturalmente dagli agguerriti ed inarrestabili Donnalisi, hater di tutto il gruppo degli spartani e grandi sostenitori dei persiani, banda della loro beniamina Antonella Fiordelisi. Neldel GF Vip 7 di notte sono volati dei gravissimi insulti.all’dal GF Vip Mai come questa volta, ...

