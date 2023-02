Lgbt | Casalino | ‘io un figlio che non somiglia al papà | ma ho fatto sesso con centinaia donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Mio padre era un maschio del sud, molto virile, dominante. A proposito di asre, non gli asvo ecco, non ero ilcheal, e questa cosa per lui era un problema. Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo che se lo avessi ammesso sarebbe stato peggio. Io ero sicuro che avrei avuto la vita impossibile. Anche per questa situazione la consapevolezza per me è arrivata molto tardi, homolta fatica ad accettarmi". Così Rocco, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve' in onda questa sera su Rai 2. "Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmentee a un certo punto mi ero ...