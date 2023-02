LG Display: "grazie al subpixel bianco il nostro OLED dura di più del QD-OLED" (Di martedì 28 febbraio 2023) durante la presentazione alla stampa europea della sua nuova line up per il 2023, LG Electronics ha ospitato un inusuale intervento di LG Display in cui l'azienda coreana ha "sparato a zero" sulla tecnologia OLED concorrente con alcuni paragoni azzardati.... Leggi su dday (Di martedì 28 febbraio 2023)nte la presentazione alla stampa europea della sua nuova line up per il 2023, LG Electronics ha ospitato un inusuale intervento di LGin cui l'azienda coreana ha "sparato a zero" sulla tecnologiaconcorrente con alcuni paragoni azzardati....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Secondo LG Display i suoi schermi OLED durano di più di quelli di Samsung Display - AmazonHelp : @bark_mario Grazie per la segnalazione, ma ti confermo che non si tratta di una nostra iniziativa. Dai pure un'occh… - MarcoMangiante : @InfoAtac2 la settimana parte con la banchina della #metroB Cavour piena perchè non si sà quando un treno passerà,… - notebookitalia : Il nuovo Philips Evnia 34M2C860 offre ai clienti un'esperienza coinvolgente grazie al suo display curvo e alle imma… - AmazonHelp : @paolo_pvr Ciao, grazie per la segnalazione ma ti confermo che non si tratta di una nostra iniziativa! Dai un'occhi… -