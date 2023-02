(Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il debutto della scorsa settimana, continua l’appuntamento in prima serata con Belve. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani. Tre gli ospiti del programma: Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Francesca Fagnani, la star di “Belve” guarda le foto Leggi anche › Le “Belve” di Francesca Fagnani vanno in prima serata con Wanda Nara e Anna Oxa Belve, Rocco Casalino tra gli ospiti seconda puntata Nel corso ...

Così Rocco Casalino , giàdell'ex premierConte, ha parlato della sua mancata candidatura alle elezioni politiche, in un'intervista concessa al programma "Belve", in onda su Rai 2. ...La vita privata dei genitori di Rocco Casalino La vita privata dei genitori di Rocco Casalino emerge nel ritratto della sua storia familiare che lo stesso ex gieffino ediConte ...Il responsabile della comunicazione del M5S si racconta a 'Belve' in onda stasera Di: Adnkronos Rocco Casalino è tornato. Dopo un periodo passato sottotraccia, l'exdelConte presidente del Consiglio, oggi responsabile della comunicazione del M5S, torna a parlare di sé e del Movimento. Nel frattempo ha pubblicato un libro, "Il", che ...

M5S, Casalino: "Pentito di non essermi candidato alle politiche" Sky Tg24

L'ex portavoce di Giuseppe Conte: «Mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale» ...L’ex portavoce del premier si confida in una lunga intervista, dal suo rapporto con Giuseppe Conte, gli inizi e il suo ruolo nel M5S, allo “stigma” per la sua partecipazione al Grande Fratello, fino a ...