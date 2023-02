Letta il melograno e Schlein, come Ade e Persefone (speriamo vada meglio) (Di martedì 28 febbraio 2023) Un mito degli Antichi narra che la bella Persefone fu rapita da Ade, dio degli inferi, e da questi indotta a mangiare sei chicchi di melagrana e perciò condannata a ritornare ogni anno negli inferi e ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) Un mito degli Antichi narra che la bellafu rapita da Ade, dio degli inferi, e da questi indotta a mangiare sei chicchi di melagrana e perciò condannata a ritornare ogni anno negli inferi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinaA8I96793095 : RT @boni_castellane: Letta che come simbolo per il passaggio di consegne usa un melograno è più sfacciato di quando Crowley per sputtanare… - AcciaioMario : RT @boni_castellane: Letta che come simbolo per il passaggio di consegne usa un melograno è più sfacciato di quando Crowley per sputtanare… - LiburdiGino : @BelpietroTweet La Schlein ORMAI È UNA STAR...LETTA! LE HA CONSEGNATO IL MELOGRANO, il frutto della depressione - globalistIT : - JacopoSorbo : RT @boni_castellane: Letta che come simbolo per il passaggio di consegne usa un melograno è più sfacciato di quando Crowley per sputtanare… -