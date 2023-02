L’elezione di Elly Schlein è storia. Se vogliamo cambiare l’Italia, partiamo cambiando il Pd (Di martedì 28 febbraio 2023) Per chi come me si è formato nei movimenti e nelle formazioni politiche della sinistra L’elezione di Elly Schlein come segretaria del Partito Democratico rappresenta un passaggio storico. “Si può fare!” gridava Gene Wilder in Frankestein Junior quando capì che la sua creatura poteva vivere. E così anche noi oggi sappiamo che si può fare, perché Elly lo ha fatto. Ha portato fuori dalla minorità i valori di una sinistra che si era rassegnata a un ruolo marginale e di testimonianza. Ha cambiato i linguaggi, ha ricostruito una narrazione, ha rimescolato le culture politiche e così ha dato rappresentanza a chi non si riconosceva più in nessuna delle formazioni politiche che abitavano il frastagliato campo della sinistra di questo Paese. Ha riconnesso la storia della sinistra radicale con quella del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Per chi come me si è formato nei movimenti e nelle formazioni politiche della sinistradicome segretaria del Partito Democratico rappresenta un passaggio storico. “Si può fare!” gridava Gene Wilder in Frankestein Junior quando capì che la sua creatura poteva vivere. E così anche noi oggi sappiamo che si può fare, perchélo ha fatto. Ha portato fuori dalla minorità i valori di una sinistra che si era rassegnata a un ruolo marginale e di testimonianza. Ha cambiato i linguaggi, ha ricostruito una narrazione, ha rimescolato le culture politiche e così ha dato rappresentanza a chi non si riconosceva più in nessuna delle formazioni politiche che abitavano il frastagliato campo della sinistra di questo Paese. Ha riconnesso ladella sinistra radicale con quella del ...

