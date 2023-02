Leicester-Blackburn (FA Cup, 28-02-2023 ore 20:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo due prevedibili sconfitte per 3-0 contro il Man United e 1-0 contro la capolista Arsenal, il Leicester torna a giocare in FA Cup da netto favorito per la qualificazione ai quarti di finale contro un Blackburn che però si presenta sulla scorta di tre vittorie consecutive che ne hanno rafforzato le ambizioni in ottica InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo due prevedibili sconfitte per 3-0 contro il Man United e 1-0 contro la capolista Arsenal, iltorna a giocare in FA Cup da netto favorito per la qualificazione ai quarti di finale contro unche però si presenta sulla scorta di tre vittorie consecutive che ne hanno rafforzato le ambizioni in ottica InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Leicester-Blackburn (FA Cup, 28-02-2023 ore 20:30 ): formazioni, quote, pronostici - GlOVANNlGIOIA : @GiampieroFranc3 @Onestidal2007 @pisto_gol Veramente vuoi mettere Lazio e Roma ai livelli d’importanza nel calcio i… - GiampieroFranc3 : @GlOVANNlGIOIA @Onestidal2007 @pisto_gol E poi aridaje con sti leicester e blackburn sono l eccezione che conferma la regola - GlOVANNlGIOIA : @GiampieroFranc3 @Onestidal2007 @pisto_gol Si ma se in 30anni ci infili anche i titoli di Blackburn e Leicester, co… - GlOVANNlGIOIA : @GiampieroFranc3 @Onestidal2007 @pisto_gol Cioè in 30anni hanno vinto Liverpool, Chelsea,Manch. Und,City, Blackburn… -