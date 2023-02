Leeds, Radrizzani: “Vicini a Zaniolo? Abbiamo proposto uno scambio, ma la Roma non aveva posti” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, ha parlato in una lunga intervista a Dazn. Ecco le sue parole: “Vicini a Zaniolo? Abbiamo proposto uno scambio all’ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari”. E ancora: “avevamo bisogno degli ultimi tre punti, finalmente. Questa stagione è stata molto complicata e non me l’aspettavo, le previsioni erano molto diverse: Abbiamo investito su giovani di qualità nella rosa, Abbiamo pagato qualche scelta forse non corretta e c’è stata qualche partita in cui avremmo meritato più punti. Cercheremo di uscire da questa situazione. In questo campionato ogni partita è una ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente del, Andrea, ha parlato in una lunga intervista a Dazn. Ecco le sue parole: “unoall’ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché lanonda extracomunitari”. E ancora: “mo bisogno degli ultimi tre punti, finalmente. Questa stagione è stata molto complicata e non me l’aspettavo, le previsioni erano molto diverse:investito su giovani di qualità nella rosa,pagato qualche scelta forse non corretta e c’è stata qualche partita in cui avremmo meritato più punti. Cercheremo di uscire da questa situazione. In questo campionato ogni partita è una ...

