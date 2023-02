Leccemania | attacco poco supportato e nessun tiro in porta costano zero punti in uno scontro diretto | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 00:59:00 Arrivano conferme: Un punto in casa nelle ultime tre partite con le sconfitte contro Salernitana e Sassuolo, entrambe avversarie di pari classifica e con gli stessi obiettivi. Nel mezzo il pareggio con la Roma e, prima del ko contro gli amaranto, quello contro il Milan. La vittoria con la Dea comunque ha permesso ai giallorossi di ottenere i tree, nonostante la sconfitta interna, resta il distacco di diecidel Verona. POCA PRECISIONE OFFENSIVA – Meno armonioso e fluido il Lecce che si è visto contro il Sassuolo rispetto alla prestazione di Bergamo dove, seppure giocando in contropiede, aveva convinto in entrambe le fasi. Contro i neroverdi, invece, è mancato l’apporto dei centrocampisti bloccati opportunamente dagli schemi di Dionisi facendo venire meno i rifornimenti al tridente, che ha dovuto fare da sé e senza ...