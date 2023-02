Leao: «La Serie A troppo semplice? Così sembra» (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato nel negozio di scarpe Kick Game, aperto da poco a Milano. Nella chiacchierata sul canale YouTube dello store si parla principalmente di moda, ma il portoghese ha concesso anche alcune battute sul momento suo e dei rossoneri. Di seguito l’intervista a Leao di Kick Game: «Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata». Serie A troppo facile? – «La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra (ride, ndr). Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più». Leao è determinato a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafael, attaccante del Milan, è stato intervistato nel negozio di scarpe Kick Game, aperto da poco a Milano. Nella chiacchierata sul canale YouTube dello store si parla principalmente di moda, ma il portoghese ha concesso anche alcune battute sul momento suo e dei rossoneri. Di seguito l’intervista adi Kick Game: «Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata».facile? – «Laper me che sono veloce?(ride, ndr). Sono inA, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più».è determinato a ...

