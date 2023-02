Le vittime del naufragio salgono a 63, l'ultimo corpo ritrovato è di una bambina (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - La commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, sottolinea la necessità della promozione della cooperazione con i paesi terzi per combattere le mafie della migrazione irregolare e prevenire tragedie come il naufragio al largo delle coste italiane in cui sono morti 63 migranti. "Questa è una terribile tragedia umanitaria e siamo solidali con tutte le persone che hanno perso la vita e con le loro famiglie", ha detto la Johansson in un'intervista con l'agenzia di stampa EFE a Quito, dove si trova in visita ufficiale. Il commissario europeo ha evidenziato che purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio come quello della provincia italiana di Crotone e ha dato la colpa ai trafficanti, che "se ne fregano della vita delle persone". "Abbiamo già visto come mettono cinicamente le persone in questi viaggi pericolosi e non si preoccupano se ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - La commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, sottolinea la necessità della promozione della cooperazione con i paesi terzi per combattere le mafie della migrazione irregolare e prevenire tragedie come ilal largo delle coste italiane in cui sono morti 63 migranti. "Questa è una terribile tragedia umanitaria e siamo solidali con tutte le persone che hanno perso la vita e con le loro famiglie", ha detto la Johansson in un'intervista con l'agenzia di stampa EFE a Quito, dove si trova in visita ufficiale. Il commissario europeo ha evidenziato che purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio come quello della provincia italiana di Crotone e ha dato la colpa ai trafficanti, che "se ne fregano della vita delle persone". "Abbiamo già visto come mettono cinicamente le persone in questi viaggi pericolosi e non si preoccupano se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - CarloVerdelli : La strage degli innocenti disperati in Calabria. Non dovevano partire è la cosa più insensata che si possa dire. No… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Sale ancora il bilancio delle vittime del naufragio di ieri davanti alla costa ionica della Calabria. Decine i dispersi, quatto… - LFrezzato : RT @MarianoGiustino: Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran non v… -