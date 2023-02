Le ultime su Juventus-Torino: chi gioca e dove vederla in tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Calcio d'inizio alle 20.45. I bianconeri continuano il tentativo di rimonta in classifica contro la squadra di Juric, distante solo un punto Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Calcio d'inizio alle 20.45. I bianconeri continuano il tentativo di rimonta in classifica contro la squadra di Juric, distante solo un punto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - capuanogio : ?? E se la #Juventus andasse in #ChampionsLeague anche da penalizzata? Spoiler: mancano 15 giornate e nelle ultime… - capuanogio : In 11 delle ultime 14 partite giocate in campionato la #Juventus non ha subito gol. Di queste ne ha vinte 6 per 1-… - LLamcaj : RT @theoriginalia: ??Questa sera alle 20:45 andrà in scena il 206 esimo derby della mole tra #Juventus e #Torino. Nelle ultime ore circolan… - theoriginalia : ??Questa sera alle 20:45 andrà in scena il 206 esimo derby della mole tra #Juventus e #Torino. Nelle ultime ore cir… -