Le renne Greta Thunberg sconvolge la Norvegia | la sua ultima crociata

(Di martedì 28 febbraio 2023) Può sembrare un controsenso maha deciso di protestare contro le turbine eoliche norvegesi. L'attivista per il clima ha aderito alla campagna del popolo Sami che chiede di smantellare le turbine eoliche installate nel nord del Paese che impediscono ai Sami di praticare il tradizionale allevamento dicon altri attivisti ha bloccato l'ingresso del ministero dell'Energia norvegese a Oslo per chiedere il rispetto della sentenza definitiva per lo smantellamento delle pale eoliche che dà ragione al popolo Sami. "Non esiste transizione ecologica senza diritti umani" ha dichiaratodurante il sit-in di protesta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : #Greta #Thunberg partecipa alla protesta contro le turbine eoliche norvegesi per difendere i pascoli delle renne… - greenbluegedi : Greta Thunberg con il popolo Sami contro l'eolico che minaccia le renne -

...ha aderito alla campagna del popolo Sami che chiede di smantellare le turbine eoliche installate nel nord del Paese che impediscono ai Sami di praticare il tradizionale allevamento di...E chi non sta dalla parte delle, da Babbo Natale in giù La motivazione "primaria", invece, era il parco eolico di Fosen, nel Nord - Ovest della Norvegia. Domenica nottesi è unita alla ...Thunberg e decine di altri manifestanti hanno bloccato gli ingressi del ministero dell'Energia ... grandi allevatori di. Nel 2021 la Corte suprema norvegese ha stabilito che due parchi ...

Greta Thunberg, "le renne": la sua ultima crociata Liberoquotidiano.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Si è fatta spostare anche dai poliziotti norvegesi. Segnalata, rimossa, fermata ufficialmente e rilasciata dopo poche ore. Come in Germania. Ormai abbiamo imparato a conoscerla: Greta Thunberg si «fio ...