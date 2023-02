Le relazioni difettose – «Ero “troppo” per lui: meglio soffrire di nuovo o accontentarsi?» (Di martedì 28 febbraio 2023) Cara Ester, mi rivedo, lo scorso anno, annuire compiaciuta mentre leggo la tua posta del cuore. “Brava M., il PAQ tu l’hai proprio trovato”. Lui una gran bella persona, il nostro un matrimonio medio-borghese di provincia, due figli meravigliosi, casa di proprietà con giardino, persino suocera e cognata sono ok. Il guaio è che io, quieta, non lo sono stata mai; aspirante donna impegnata (sono una collega), ho rivendicato una parità famigliare dura da praticare e, prima ancora, da intendere, per un maschio nato in Italia negli anni ’70. E quello, a un certo punto, stanco dell’asticella sempre troppo alta, mi ha lasciata. Non mi ha nemmeno tradita, non ce l’ha fatta più e se ne è andato. Fine del PAQ. Quieta anche quella. Che si fa a questo punto della storia? Affrontata con razionalità teutonica – ed efficaci psicofarmaci – la separazione e definito l’affidamento ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 febbraio 2023) Cara Ester, mi rivedo, lo scorso anno, annuire compiaciuta mentre leggo la tua posta del cuore. “Brava M., il PAQ tu l’hai proprio trovato”. Lui una gran bella persona, il nostro un matrimonio medio-borghese di provincia, due figli meravigliosi, casa di proprietà con giardino, persino suocera e cognata sono ok. Il guaio è che io, quieta, non lo sono stata mai; aspirante donna impegnata (sono una collega), ho rivendicato una parità famigliare dura da praticare e, prima ancora, da intendere, per un maschio nato in Italia negli anni ’70. E quello, a un certo punto, stanco dell’asticella sempre troppo alta, mi ha lasciata. Non mi ha nemmeno tradita, non ce l’ha fatta più e se ne è andato. Fine del PAQ. Quieta anche quella. Che si fa a questo punto della storia? Affrontata con razionalità teutonica – ed efficaci psicofarmaci – la separazione e definito l’affidamento ...

