Le principesse ribelli di Dior alla sfilata Autunno Inverno 2023-2024

(Di martedì 28 febbraio 2023) C’era un tempo in cui le signore non uscivano mai senza guanti e cappello. È il tempo a cui guarda Mariagrazia Chiuri per la collezionedi. La direttrice creativa apre gli album di famiglia non solo per attingere dal quell’eleganza rétro, quanto per evocare il carisma di donne pioniere di indipendenza. Grandi muse, come Edith Piaf e Juliette Gréco, o persone comuni, come Catherine, membro della resistenza Francese durante la Seconda Guerra Mondiale, sorella del fondatore della maison e prima modella a posare per lui. Restaurazione, recupero dell’heritage, classicismi… sono termi evocati più e più volte nelle ultime interpretazioni del Fashion Month in corso. Qui abbiamo visto i codici più rassicuranti e gloriosi del passato dei grandi ...