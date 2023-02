Le primarie del Pd sono (anche) una vittoria politica di Renzi (Di martedì 28 febbraio 2023) In politica, si sa, competenza, scaltrezza e maieutica possono non bastare a fare di un candidato un leader. Senza fortuna, chiosano gli osservatori più attempati, è difficile liberarsi da lacci e lacciuoli delle alchimie di bottega. Come nella vita, le sliding door sono ben più che casuali e trovarsi al posto giusto nel momento giusto rappresenta il quarto asse del diagramma del consenso. Oggi che la leadership del Partito democratico è tutta al femminile (auguri alla neosegretaria) sarebbe ingeneroso aggiungere alle doti che Elly Schlein ha mostrato nella campagna per le primarie anche la fortuna, pur se ne leggeremo delle belle («Se non c’era una donna a destra…», «Un regolamento di conti interno tra notabili…», «Ocasio-Cortez le ha tracciato la strada…»). Schlein ha vinto contro ogni pronostico e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) In, si sa, competenza, scaltrezza e maieutica posnon bastare a fare di un candidato un leader. Senza fortuna, chiosano gli osservatori più attempati, è difficile liberarsi da lacci e lacciuoli delle alchimie di bottega. Come nella vita, le sliding doorben più che casuali e trovarsi al posto giusto nel momento giusto rappresenta il quarto asse del diagramma del consenso. Oggi che la leadership del Partito democratico è tutta al femminile (auguri alla neosegretaria) sarebbe ingeneroso aggiungere alle doti che Elly Schlein ha mostrato nella campagna per lela fortuna, pur se ne leggeremo delle belle («Se non c’era una donna a destra…», «Un regolamento di conti interno tra notabili…», «Ocasio-Cortez le ha tracciato la strada…»). Schlein ha vinto contro ogni pronostico e ...

