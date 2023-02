"Le Ong? Falso, per ignoranza o malafede". Strage di migranti, Piantedosi asfalta il Pd (Di martedì 28 febbraio 2023) "Ma quale disumano?". Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi risponde così, dalle colonne del Corriere della Sera, a chi a sinistra l'ha attaccato per le frasi sulla Strage di migranti del naufragio di Cutro, con oltre 60 morti, chiedendone addirittura le dimissioni. "La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli", aveva detto il capo del Viminale. "Io penso - spiega ora al Corsera - che il messaggio debba essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma". "Sono andato subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo. E per questo dico che per occuparci concretamente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) "Ma quale disumano?". Il ministro degli Interni Matteorisponde così, dalle colonne del Corriere della Sera, a chi a sinistra l'ha attaccato per le frasi sulladidel naufragio di Cutro, con oltre 60 morti, chiedendone addirittura le dimissioni. "La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli", aveva detto il capo del Viminale. "Io penso - spiega ora al Corsera - che il messaggio debba essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma". "Sono andato subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo. E per questo dico che per occuparci concretamente della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValeVally7 : RT @a_aldoma: @robertosaviano Il solito falso! Come ben sai questa rotta non è “battuta” dalle ONG che preferiscono le coste libiche dove c… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il ministro #Piantedosi ribatte alle accuse: 'Non c'è legame tra il #decretoflussi, le nuove regole sulle #Ong e le st… - fm347153 : RT @Libero_official: Il ministro #Piantedosi ribatte alle accuse: 'Non c'è legame tra il #decretoflussi, le nuove regole sulle #Ong e le st… - Libero_official : Il ministro #Piantedosi ribatte alle accuse: 'Non c'è legame tra il #decretoflussi, le nuove regole sulle #Ong e le… - marcell16895275 : RT @a_aldoma: @robertosaviano Il solito falso! Come ben sai questa rotta non è “battuta” dalle ONG che preferiscono le coste libiche dove c… -