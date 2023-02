Le meraviglie della Campania nel Mondo (Di martedì 28 febbraio 2023) Grande successo per la presentazione del progetto “” Tra moda, enogastronomia, cultura ed artigianato, una mattinata esplosiva È stata una mattinata davvero effervescente quella che si è tenuta presso la sede dell’AVPN sabato 25 febbraio, Associazione Verace Pizza Napoletana, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto “” un evento socio-culturale enogastronomico che ha l’obiettivo di promuovere ed esaltare le eccellenze, organizzato dall’Associazione I’mperfect in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana. A condurre la kermesse/conferenza stampa Erennio De Vita, presentatore ufficiale in Campania del concorso nazionale Miss Italia che con la sua professionalità ha saputo unire i diversi colori della manifestazione che sono stati presentati. È stato infatti un contenitore di moda, con le ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Grande successo per la presentazione del progetto “” Tra moda, enogastronomia, cultura ed artigianato, una mattinata esplosiva È stata una mattinata davvero effervescente quella che si è tenuta presso la sede dell’AVPN sabato 25 febbraio, Associazione Verace Pizza Napoletana, in occasioneconferenza stampa di presentazione del progetto “” un evento socio-culturale enogastronomico che ha l’obiettivo di promuovere ed esaltare le eccellenze, organizzato dall’Associazione I’mperfect in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana. A condurre la kermesse/conferenza stampa Erennio De Vita, presentatore ufficiale indel concorso nazionale Miss Italia che con la sua professionalità ha saputo unire i diversi colorimanifestazione che sono stati presentati. È stato infatti un contenitore di moda, con le ...

