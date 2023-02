Le mani sulla scuola e l’isteria antifascista: la terza puntata de L’Incursione (Video) (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb — La seconda puntata de L’Incursione, il Video-appuntamento settimanale con la redazione del Primato Nazionale. Una volta alla settimana, i nostri giornalisti si alterneranno nel commentare in diretta su Facebook e YouTube i fatti di rilievo, rispondendo alle domande dei lettori. In questa terza puntata Adriano Scianca e Valerio Benedetti parlano dell’egemonica isteria antifascista nelle scuole italiane, dai collettivi antagonisti passando per professori e dirigenti iper ideologizzati, ritornando sui fatti di Firenze con Sergio Filacchioni (Blocco Studentesco) e Corrado Soldato (docente). L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb — La secondade, il-appuntamento settimanale con la redazione del Primato Nazionale. Una volta alla settimana, i nostri giornalisti si alterneranno nel commentare in diretta su Facebook e YouTube i fatti di rilievo, rispondendo alle domande dei lettori. In questaAdriano Scianca e Valerio Benedetti parlano dell’egemonica isterianelle scuole italiane, dai collettivi antagonisti passando per professori e dirigenti iper ideologizzati, ritornando sui fatti di Firenze con Sergio Filacchioni (Blocco Studentesco) e Corrado Soldato (docente). L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

