Le lacrime e la rabbia di Katy Perry ad American Idol: "Questo non è ok!" (Di martedì 28 febbraio 2023) È una Katy Perry commossa e arrabbiata, quella che non riesce a trattenere le lacrime nel corso della trasmissione televisiva American Idol. A scatenare il pianto e la sentita protesta della popstar, giudice del popolare talent accanto a Luke Bryan e Lionel Richie e da sempre schierata contro le armi, è il racconto di Trey Louis, un giovane concorrente sopravvissuto a una sparatoria in una scuola del Texas. Conclusa la sua esibizione tra gli applausi convinti dei giudici, il ragazzo ha raccontato il suo terribile trascorso, spiegando di aver deciso di partecipare al programma per "vari motivi", tra cui quello di portare la sua testimonianza circa quanto accaduto nella sua scuola nel maggio 2018: Un uomo armato è entrato nella mia scuola. Ero nella prima aula di arte e lui ha iniziato ...

