Le imprese giovanili e la frenata del 2022: mai state così poche (Di martedì 28 febbraio 2023) La tendenza. Sono 7.423, in calo del 2,5% in un anno ma il trend negativo va avanti ormai da un decennio. Mazzoleni: «Segnali positivi dalla montagna orobica».

