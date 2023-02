Le immagini della fioritura dei pruni in Cina e il significato del plum blossom (Di martedì 28 febbraio 2023) Il fiore simbolo della Repubblica cinese è il fiore di pruno, noto come méihu?. Questo splendido fiore dal colore rosato rappresenta la resilienza e perseveranza di fronte alle avversità, per via del fatto che sbocciano spesso anche in periodo invernale, in mezzo alla neve. Gli alberi secolari su cui sbocciano questi meravigliosi fiori si trovano in tutta la Cina. Nella contea di Huangmei si trova uno degli alberi più vecchi della Cina, che ha 1.600 anni. Sui suoi rami ancora crescono, ogni anno, i pruni cinesi. I tre stami dei pruni rappresentano i Tre principi del popolo del Dr. Sun Yat-sen, mentre i cinque petali simboleggiano i cinque rami del governo: Yuan esecutivo , Yuan legislativo , Yuan giudiziario , Yuan d’esame e Yuan di controllo. Essendo uno dei simboli nazionali ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 febbraio 2023) Il fiore simboloRepubblica cinese è il fiore di pruno, noto come méihu?. Questo splendido fiore dal colore rosato rappresenta la resilienza e perseveranza di fronte alle avversità, per via del fatto che sbocciano spesso anche in periodo invernale, in mezzo alla neve. Gli alberi secolari su cui sbocciano questi meravigliosi fiori si trovano in tutta la. Nella contea di Huangmei si trova uno degli alberi più vecchi, che ha 1.600 anni. Sui suoi rami ancora crescono, ogni anno, icinesi. I tre stami deirappresentano i Tre principi del popolo del Dr. Sun Yat-sen, mentre i cinque petali simboleggiano i cinque rami del governo: Yuan esecutivo , Yuan legislativo , Yuan giudiziario , Yuan d’esame e Yuan di controllo. Essendo uno dei simboli nazionali ...

