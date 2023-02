Le Iene, stasera su Italia1, tra i vari servizi la morte in carcere del giovane Daniel Radosavljevic (Di martedì 28 febbraio 2023) stasera, martedì 28 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai ‘comici’ (ma quanto realmente ‘servono’?), Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio la cantante (!) Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella puntata: Antonino Monteleone si occupa della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia nel carcere di Grasse. L’inviato raccoglie le testimonianze della madre che oggi chiede di conoscere le cause che hanno portato alla morte di suo figlio. Per le autorità giudiziarie il ragazzo si sarebbe suicidato in cella, ma i documenti che hanno in ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023), martedì 28 febbraio, in prima serata su, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai ‘comici’ (ma quanto realmente ‘servono’?), Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio la cantante (!) Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella puntata: Antonino Monteleone si occupa della tragica vicenda di, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia neldi Grasse. L’inviato raccoglie le testimonianze della madre che oggi chiede di conoscere le cause che hanno portato alladi suo figlio. Per le autorità giudiziarie il ragazzo si sarebbe suicidato in cella, ma i documenti che hanno in ...

