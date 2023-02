“Le Iene” morte in carcere del giovane Daniel Radosavljevic: le anticipazioni della serata (Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera appuntamento con “Le Iene” : fra gli argomenti trattati la tragica vicenda di Daniel Radosavljevic. Le Iene, stasera la tragica vicenda di Daniel Radosavljevic MediasetStasera, martedì 28 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio la cantante Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella puntata: Antonino Monteleone si occupa della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia nel carcere di Grasse. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera appuntamento con “Le” : fra gli argomenti trattati la tragica vicenda di. Le, stasera la tragica vicenda diMediasetStasera, martedì 28 febbraio, in primasu Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio la cantante Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella puntata: Antonino Monteleone si occupatragica vicenda di, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia neldi Grasse. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : STASERA, MARTEDÌ 28 FEBBRAIO, IN PRIMA SERATA A “LE IENE”: MORTE IN CARCERE DEL GIOVANE DANIEL RADOSAVLJEVIC: MONTE… - Sebasti62185174 : @robertosaviano @MSF_ITALIA @RescueMed @openarms_it @nelloscavo @scandura @nancyporsia Ma non ti vergogni testa di… - 7virgola : @_goodtime__ Le prede morte non le caccia nessuno. Le cercano sciacalli, iene e avvoltoi. Ma restano morte. - LorisGary3 : RT @LorisGary3: Siamo peggio degli americani, tentiamo - in OGNI modo - d'insabbiar qualunque reato, sia fiscale che, soprattutto, penale.… - LorisGary3 : Siamo peggio degli americani, tentiamo - in OGNI modo - d'insabbiar qualunque reato, sia fiscale che, soprattutto,… -