Le Iene | gli ospiti e le anticipazioni di martedì 28 febbraio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera,28, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gliin studio la cantante Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella puntata: Antonino Monteleone si occupa della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia nel carcere di Grasse. L’inviato raccoglie le testimonianze della madre che oggi chiede di conoscere le cause che hanno portato alla morte di suo figlio. Per le autorità giudiziarie il ragazzo si sarebbe suicidato in cella, ma i documenti che hanno in mano i suoi familiari racconterebbero una storia fatta di violenza, forse di un pestaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : STASERA, MARTEDÌ 28 FEBBRAIO, IN PRIMA SERATA A “LE IENE”: MORTE IN CARCERE DEL GIOVANE DANIEL RADOSAVLJEVIC: MONTE… - stefani66120978 : DIMENTICATEVI IL SERVIZIO DELLE IENE..7 VOLTE SU 7?QUESTI SE LO FANNO 1 VOLTA A SETTIMANA È ANCHE TANTO...VABBE' OR… - MeScapin : RT @worldernest: Sto damerino da 4 soldi pdc del peggior governo della storia con Salvini autore dei provvedimenti più nefasti dai tempi de… - AnnaMar06982989 : RT @worldernest: Sto damerino da 4 soldi pdc del peggior governo della storia con Salvini autore dei provvedimenti più nefasti dai tempi de… - Laila76913893 : RT @worldernest: Sto damerino da 4 soldi pdc del peggior governo della storia con Salvini autore dei provvedimenti più nefasti dai tempi de… -

... I Programmi in prima serata, Martedì 28 Febbraio 2023 Belve ,ospiti di stasera dei faccia a ... in onda dalle 21.20 su Rete 4 Le, in onda dalle 21.20 su Italia 1 Dimartedì , talk show di ...Traospiti in studio la cantante Mara Sattei con il brano "Duemilaminuti", scritto per lei da ... La scorsa settimana a Leabbiamo visto Paola e Chiara, che hanno presentato Furore, il brano ...hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non ...delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle. In ...

Gli uomini provano il dolore delle mestruazioni Today.it

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Lo show di Italia 1 con Belen Rodriguez si occupa della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic e della studentessa espulsa per essere sul social erotico.