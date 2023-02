Le Graet | «Contro di me un complotto politico-mediatico ben orchestrato»

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’ormai ex presidente della Federcalcio francese, Noel Le, ha risposto alle accuse che lo hanno coinvolto oggi pomeriggio attraverso due interviste rilasciate a Le Monde e a L’Equipe. Oggi Lesi è dimesso dalla carica di presidente della Federcalcio e nel pomeriggio ha dichiarato di voler denunciare per diffamazione il ministro dello sport francese Amélie Oudéa-Castéra. La difesa di Leha fatto sapere che chiederanno l’annullamento dell’audit: “Chiederemo l’annullamento di questa denuncia che ha violato tutti i principi di imparzialità, di contraddittorio, davanti ai giudici amministrativi.” Le Monde scrive: “Bersagliato anche da un’inchiesta preliminare della procura di Parigi per ‘molestie sessuali e morali’, il signor Le Graët torna, in un’intervista a Le Monde, sulla sua caduta, il suo bilancio, e afferma che il ...

