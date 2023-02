Le due facce del Forte E' bello solo in Europa (Di martedì 28 febbraio 2023) Hockey su pista: in campionato continua a mostrare limiti preoccupanti. Il tecnico Molina: 'La nota positiva è che ci abbiamo provato fino alla ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Hockey su pista: in campionato continua a mostrare limiti preoccupanti. Il tecnico Molina: 'La nota positiva è che ci abbiamo provato fino alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salborgese : @ciancianella No, sono due facce della stessa medaglia di fango - mariacarla1963 : RT @Gigadesires: Meloni e Schlein sono due facce della stessa medaglia, coniata dagli innominabili. - Mrneverminds : RT @vittosilvestre: Ho due facce ma quella triste é quella vera. - animanra : RT @emilio_pica: Ha vinto la dentona? Sticazzi. Due facce diverse dello stesso dollaro. - schrodingreio : @Boredandboring4 sicuramente non hanno cambiato idea ma al momento non è una questione che sta venendo discussa, co… -